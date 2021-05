Badminton: atletas do RN participam de Regional em Pernambuco

FNBd Os potiguares estarão neste sábado e domingo no Regional, em Pernambuco

Eis a delegação potiguar - Antonio Carlos "Cazuza" Sobrinho, Matheus Pereira, Evelly de Araújo, Frank Duesberg (FACEX-FNBd); Romilson de Lima Nunes, Alex Carrel, Sérgio Eduardo Carlos, Maurício Linhares Galvão, Breno Brecha (UFRN); Glauber Oliveira (UNP); José Paulo, Adelson Ferreira, Geferson Vieira, Rodrigo Gomes e Layane Thaise (FNBd)."Estamos motivados e esperando fazer bons jogos em Pernambuco", anima-se Antônio Carlos "Cazuza", presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Badminton (FNBd). Até a confirmação da presença, os potiguares tiveram que "se sacudir" - para este Regional, o grupo está contando com o apoio da UFRN e com a motivação dos atletas.Chegando ao Cabo de Santo Agostinho, os potiguares seguem para o distrito de Pontezinha - o local das competições é o ginásio da Escola Municipal Eronides Francisco Soares; aliás, está sendo desenvolvido no Cabo, junto à rede municipal, um trabalho considerável no badminton.