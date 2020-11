Poeta de poucas e seletas palavras

Itaércio Porpino

"É meio difícil. Minha poesia não tem nada de pessoal. Tem, assim, umas frases que eu ouço e vou trabalhando. Por exemplo, escutei aquela música de Alcione, que ela diz: 'Pancada de amor não dói'. Porra, tenho que fazer algo contra isso. Mas, você não tem que escrever sobre as dores que a pessoa sente… Não tem esse romantismo… Muita leitura, muita conversa, muita vivência", resume.Um poeta de poucas e selecionadas palavras. "Gosto daquela coisa que [Ezra] Pound diz no ABC da Literatura: 'Make it New'. Cada poeta tem um labirinto para escrever. Aliás, acho cansativa essa palavra 'poeta'. É muito falada. Poeta mesmo? Dante Alighieri ficou. Os provençais e os elisabetanos ficaram. Keats também, né? São eles os que gosto de ler", defende.Além de 'Cara a Cara', um livro marco da geração chamada marginal aqui no estado, Volontè publicou mais uns três, em formato mimeográfo, "que já nem sei por onde andam". Ele considera que aquele tipo de poesia já não tem mais espaço hoje em dia."Acho que não. A internet, hoje, está ocupando um espaço muito valioso. Napoleão de Paiva Sousa, por exemplo, fez uma coisa inteligentíssima com aquele livro [Depois Comigo] feito para caber nas mensagens de celular. E tem a poesia de Adriano de Sousa, que é algo para você lê-la e depois pegar de novo. Uma poesia cerebral. Você vê que ele estuda muito e trabalha muito para produzi-la", afirma. E rejeita também o rótulo de marginal. "Cacaso não se considerava um poeta marginal. É uma palavra de uma época que já se passou", completa.Volontè silenciou até 2004, quando lançou Proemas ou o Caminho das Últimas Estrelas. "Esse livro é uma homenagem aos irmãos Campos, que estão entre os melhores do país, todos os dois, não só como poetas, mas como ensaístas e tradutores", diz. Com eles e alguns outros, Volontè se arriscou pela poesia do mínimo. "Foi quando percebi a importância de Bashô [poeta japonês], de Juan Tablada [mexicano]. João Cabral também tem poemas curtos, viu? Quando escreve, faço umas 30 linhas, então vou diminuindo, secando, cortando. Ângela Almeida percebeu isso muito bem na orelha que escreveu para Proemas", explica.Por mais múltiplo que seja o universo de Volontè, o escritor nunca saiu da província. "A vida na província é salutar. Entender como na província: o problema é esse, conseguir viver..." Os personagens que saltam das linhas do poeta são, aqui e acolá, os canalhas e, por que não?, as mulheres. "A melhor definição dos canalhas é a que está na música de Walter Franco, Dor Canalha. E tenho observado que outros filmes já vêm falando nessa palavra, que Baudellaire gostava muito. Mas eu vou deixar de usá-la. Já está saturada", desconversa. Seria Volontè então contra ou a favor dos canalhas? "Alguns são muito inteligentes. Tem um caminho reto e eles tratam logo de fazer um atalho", atalha, também, para mudar de assunto.Seria então a poesia de Volontè de uma falsa simplicidade? "Falso? Não. Às vezes até acho isso um elogio, mas sou contra. A simplicidade é uma coisa que vem da pessoa. Eu gosto mais do real. No mundo em que vivemos hoje é essencial usar a metáfora", filosofa. "Mas sempre achei esse negócio de alguém se considerar 'poeta' meio boçal. Temos grandes escritores, como Luís Carlos Guimarães, Sanderson Negreiros, Nei Leandro de Castro e Franklin Jorge, mas nunca vi nenhum deles se definir como poeta. Cecília Meirelles tem até uma ironia sobre isso: 'Não sou alegre nem sou triste: sou poeta'", fecha. Depois, pegou suas sacolas e saiu caminhando. Pra onde? Sei lá.