Mais de cinco mil eleitores podem estar com títulos cancelados Até ontem (16) à tarde, apenas 169 pessoas haviam regularizado os títulos.

O Tribunal Regional Eleitoral ainda está processando os dados, mas é possível que mais de cinco mil eleitores tenham os títulos cancelados a partir de hoje (17).



Ontem se esgotou o prazo para que os eleitores que faltaram aos últimos pleitos regularizassem os títulos. De acordo com o relatório emitido pelo TRE às 15h, 5.312 pessoas corriam o risco de perder o documento e apenas 169 haviam resolvido a situação.



Aqueles que perderam o prazo ainda podem comparecer ao cartório eleitoral munido de comprovante de residência, RG e CPF, pagar uma multa - R$ 3,50 para cada pleito perdido - e requisitarem a revisão do documento, que manterá o mesmo número do antigo.