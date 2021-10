Anvisa e Sesap devem apresentar medidas contra a gripe suína

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai se reunir com representantes da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), na tarde desta segunda-feira (27), para transmitir as medidas que deverão ser tomadas no Rio Grande do Norte contra a gripe suína.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta no último sábado (25) sobre a uma possível pandemia (epidemia em nível global) da doença.

Segundo a Sesap, a Vigilância Sanitária deverá passar as determinações do Ministério da Saúde, já que as barreiras sanitárias ( porto e aeroporto), por onde a doença pode entrar no Estado, são de responsabilidade do governo federal.

O alerta emitido pelo Ministério da Saúde afirma que não há evidências da circulação do vírus da influenza suína em humanos no Brasil.Não há indicação de uso da vacina contra influenza como medida de prevenção e controle para este evento.

O Governo Federal solicitou que fosse intensificado nos aeroportos brasileiros o monitoramento dos viajantes procedentes do México e dos Estados Unidos.

A tripulação das aeronaves será orientada a informar os passageiros, ainda durante o vôo, sobre os sintomas que definem casos suspeitos: passageiros procedentes do México e dos Estados Unidos, nos últimos dez dias, que apresentem febre acima de 39 graus acompanhada de qualquer um dos seguintes sintomas: tosse e/ou dores de cabeça, nos músculos e nas articulações.

Os viajantes procedentes desses dois países e que apresentarem os sintomas devem procurar o posto da Anvisa no aeroporto de desembarque no Brasil. Caso seja necessário, serão encaminhados para unidades de referência de atendimento na rede pública de saúde.

O vírus H1N1 que infeta porcos e, esporadicamente pode atingir humanos, é transmitido principalmente por espirros e tosses.Sua ação no organismo humano começa pelo sistema respiratório. Os sintomas da doença são febre repentina acima de 39 graus, tosse, fortes dores de cabeça, musculares e nas juntas, irritação nos olhos e secreção nasal.



* Com informações da Agência Brasil