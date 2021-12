América contrata atacante Alisson, ex-Juventude

Allisson Ricardo Faramilio

Apelido: Allisson

Posição: Atacante

Nascimento: 30/1/1988

Naturalidade: Itu-SP

Peso: 80 kg

Altura: 1,85

Juventude/RS

Atlético/PR

Corinthians/SP (2004-2008)

É esperado para a noite desta segunda-feira (4) mais um reforço do América para a para a temporada de 2009. O atacante Allisson, de 21 anos, que estava defendendo o Juventude, chega ao América.O atleta é cria das categorias de base do Corinthians, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008, marcando seis gols.O atacante vai ser apresentado na tarde desta terça-feira (5), logo após avaliação do médico Maeterlinck Rego. Caso ocorra tudo dentro da normalidade, o atleta assinará contrato com o clube e deve ficar pelo menos até o final do ano..