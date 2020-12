ABC já passou de fase três vezes na Copa do Brasil

1991: eliminado na Primeira Fase pelo Cruzeiro (MG)

1994: eliminado na Primeira Fase pelo Vasco (RJ)

1995: eliminado na Primeira Fase pelo Palmeiras (SP)

1996: eliminado na Primeira Fase pelo Corinthians (SP)

1998: eliminado na Primeira Fase pelo Fluminense (RJ)

1999: eliminado na Primeira Fase pelo Grêmio (RS)

2000: eliminado nas Oitavas-de-final pelo Palmeiras

2001: eliminado na Segunda Fase pelo Flamengo (RJ)

2006: eliminado na Segunda Fase pelo Flamengo (RJ)

2008: eliminado na Primeira Fase pelo Madureira (RJ)

07 vezes: Primeira Fase

02 vezes: Segunda Fase

01 vez: Oitavas-de-final

O ABC enfenta hoje a equipe do Fast Club do Amazonas , às 20h30, no estádio Frasqueirão. A exemplo dos nossos outros dois representantes na Copa do Brasil - América e Potiguar de Mossoró - o portal Nominuto.com publica matéria estatística do jornalista Marcos Trindade sobre o desempenho do alvinegro na competição.O Alvinegro Potiguar engrossou com o Vasco em 1994. Perdeu em casa por 0 a 2. No Rio, chegou a está vencendo de 1 a 0, mas o árbitro arrumou um pênalti e o Vasco empatou. Na altura dos acontecimentos, o ABC era melhor.Em 1999, contra o Grêmio outra desgraça. Perdeu em casa por 1 a 2. Em Porto Alegre chegou a está se classificando com uma vitória parcial de 2 a 0 e depois de 3 a 2.Porém apagaram os refletores do Estádio, amornaram o jogo, quando o Mais Querido era bem melhor. Quando voltou a luz, o Grêmio marcou o gol de empate aos 42 minutos. Robgol marcou os três gols do time natalense.No entanto, a primeira vez que passou de fase foi em 2000, ano que teve a melhor colocação da história. Um 9º lugar no geral.Naquele ano, passou pelo Treze, 2 a 1 para o ABC em Campina Grande e outra vitória em Natal, agora de 1 a 0.Depois veio o Goiás. Com dois empates de 1 a 1, o Alvinegro se classificou em Goiânia nos pênaltis por 4 a 3.Nas Oitavas-de-final pegou o Palmeiras. Empatou de 3 a 3 no Machadão e de 1 a 1 em São Paulo.No ano de 2001, passou pelo Náutico. 2 a 2 em Recife e 2 a 0 em Natal.Na seqüência enfrentou o Flamengo, sendo eliminado no primeiro jogo. No Machadão, ABC 1x3 Flamengo.Em 2006, bateu o Parnahyba fora de casa por 1 a 0 e no Frasqueirão goleou por 5 a 1.Outra vez teve o Flamengo pela frente. No Frasqueirão, o time da Gávea venceu de 1 a 0 e no Rio de Janeiro goleou por 4 a 0.