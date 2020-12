Coronel da PM paulista assume vaga deixada por Clodovil O coronel Jairo Lira, que comandou o 3º Batalhão de Choque, participou da última eleição para deputado federal pelo PTC e ficou como primeiro suplente do partido.

O coronel Jairo Paes de Lira deverá assumir o cargo de deputado federal na vaga deixada pelo deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), que teve morte cerebral atestada nesta terça-feira (17) pela equipe médica do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.



O coronel Jairo Lira, que comandou o 3º Batalhão de Choque, participou da última eleição para deputado federal pelo PTC e ficou como primeiro suplente do partido. Ele obteve menos de sete mil votos.



Tão logo a Câmara seja comunicada oficialmente da morte do deputado Clodovil e receba a cópia do atestado de óbito, o suplente Jairo Lira será convocado para assumir a vaga de deputado federal. Se isso não ocorrer, ele terá até 30 dias para assumir o mandato ou poderá pedir mais 30 dias de prazo.