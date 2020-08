Mulher de sueco assassinado na Pipa faz aniversário e continua no Brasil

Reprodução: Fred Carvalho Gert Björn foi assassinado na frente da mulher, no domingo

O casal chegou a Natal na segunda-feira (23). Gert Björn e Ann-Christin vieram ao país após comprarem um pacote turístico e foram direto à Pipa após o desembarque no aeroporto Augusto Severo. Após nove anos passando férias na Tailândia, eles pretendiam ficar durante 14 dias no Rio Grande do Norte.Por volta das 2h de domingo, um homem armado com um revólver calibre 38 entrou no Porto do Mar Village Hotel, onde Gert Björn e Ann-Christin estavam hospedados, e anunciou o assalto a um vigia e a pessoas que estavam na recepção. Eles foram até o local onde ficam os chalés procurando o melhor para ser assaltado.No primeiro, o assaltante viu que havia apenas crianças e mandou que o vigia o levasse a outro, que era o chalé onde o sueco e a mulher dele estavam hospedados. O criminoso ordenou que o vigia acordasse o casal. Quando a mulher percebeu que se tratava de um assalto, começou a gritar, o que assustou o bandido.O criminoso esboçou que iria fugir, mas retornou, colocou a arma na janela e atirou. O tiro acertou o peito de Gert Bjorn no lado esquerdo, atingindo o coração. A bala atravessou o corpo do sueco e saiu pelas costas do bombeiro sueco. Depois do disparo, o criminoso fugiu, levando apenas o notebook do hotel. O sueco morreu quando era levado para a Unidade Mista de Saúde de Tibau do Sul.Após o crime, Ann-Christin Olsson entrou em estado de choque e teve de ser mantida sedada, sob efeito de medicamentos. O consulado da Suécia não confirmou, mas ela só deve retornar para Estocolmo nesta quinta no mesmo voo que levará o caixão de Gert Björn Skytte Sandgren. O cadáver dele deve ser velado na sexta (6) e sepultado no sábado (7).