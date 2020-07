Vereador pede investigação de pagamento a artistas "via bodega"

O vereador Albert Dickson (PP) chamou a atenção, na sessão desta terça-feira (3), na Câmara Municipal de Natal, para o fato de a Fundação Capitania das Artes (Funcarte) ter pago parte dos valores investidos no carnaval a uma loja de varejo.Ele chamou a atenção dos demais vereadores e pediu investigação sobre o ocorrido. Os valores seriam referentes aos shows de cantores e bandas que se apresentaram no carnaval da capital e cujo pagamento foi feito por meio de uma empresa de "comércio varejista de produtos saneantes domissanitários".O fato foi destaque do blog Bazar , do jornalista Alex de Souza, no portal, sob a manchete "Bodega fará pagamento de artistas do carnaval".O blogueiro identificou o pagamento e entendeu que a medida foi tomada como forma de quitar os cachês dos artistas que não possuem CNPJ regularizado, como exige a burocracia pública.A empresa Alda Ferreira de Lima – ME, a "bodega", foi contratada com dispensa de licitação e trabalha com artigos de limpeza e de papelaria.