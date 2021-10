Câmara vai economizar R$ 17,9 milhões com novas regras de passagens aéreas

A Câmara estima em R$ 17,9 milhões a economia anual da Casa com as restrições de uso nas passagens aéreas formalizadas nesta terça-feira (28). Segundo dados da direção-geral da Câmara, a redução em 20% na cota aérea individual de cada parlamentar vai diminuir os gastos anuais da Casa em R$ 15,5 milhões. O fim da cota-extra repassada a integrantes da Mesa Diretora e líderes partidários, segundo a direção-geral, também vão diminuir os gastos em R$ 2,4 milhões por ano --no total de R$ 17,9 milhões.A direção-geral da Câmara estima que a economia mensal da Casa com os cortes vai ser de R$ 1,4 milhão --dos quais R$ 1,3 milhão referente à redução de 20% na cota individual e outros R$ 195 mil mensais com o fim da cota-extra para os líderes e integrantes da Mesa.No modelo atual, cada líder de partido e integrante da Mesa Diretora pode receber 25% a mais dos recursos para passagens devido às atividades que realizam nas lideranças. Com as restrições, a cota-extra foi automaticamente extinta para os líderes e membros da Mesa.Pelas novas regras, os bilhetes aéreos só poderão ser emitidos em nome dos deputados ou de um assessor credenciado, que precisará de autorização da Terceira Secretaria para viajar. A cota aérea não poderá mais ser usada para o transporte de familiares dos deputados ou pessoas em missões não-relacionadas com atos do mandato.Se a cota não for utilizada em sua totalidade, o crédito retorna imediatamente para a Câmara. Ficou definido ainda que os parlamentares terão que colocar na internet em 90 dias a movimentação da cota de passagens, informando, por exemplo, o trecho utilizado.A Mesa Diretora estabeleceu ainda que os deputados interessados em viajar ao exterior para alguma atividade parlamentar terão que pedir autorização para a Terceira Secretaria e justificar. Serão permitidas presenças em congressos e seminários.Entre as denúncias que provocaram a reação da Câmara ao episódio conhecido como "farra das passagens" está a utilização da cota por mais de 100 parlamentares que financiaram viagens de familiares ao exterior. Outros deputados financiaram viagens de terceiros sem qualquer vínculo com atividades parlamentares.Fonte: Folha Online