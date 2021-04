Wagner Tardelli processa Del Nero

Divulgação/ Justiça Desportiva Wagner Tardelli vai processar Marco Polo Del Neto

Em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br, o juiz, quase quatro meses depois de ser afastado da partida entre Goiás e São Paulo, preferiu pôr fim à polêmica e quer apenas que justiça seja feita.Após ser privado de apitar uma final de Campeonato Brasileiro, Wagner Tardelli quer encerrar o assunto e a carreira com chave de ouro.O árbitro revelou que nunca temeu pelo pior e que fez a decisão certa em abrir mão da vaidade de comandar o principal jogo da temporada do futebol brasileiro em 2008.“Eu classifico isso como o caso Marco Polo Del Nero. Tem a Madona, que talvez não saiba de nada, e muito menos eu, que fui envolvido. Hoje a verdade está ai, quem foi punido foi punido dentro da justiça, não fui eu que pedi, não fui eu que determinei ninguém. Isso foi a Justiça Desportiva e agora é a Justiça comum que vai agir”, declarou Tardelli, afirmando que suas relações com o Presidente da FPF eram estritamente profissional e que agora passam a ser somente na esfera judicial.“A relação que a gente tinha era dele como presidente da federação e eu como árbitro, ia a São Paulo, como estarei indo novamente para apitar os jogos e retornar para a minha residência. Agora, a partir do caso, principalmente depois do julgamento do Tribunal, a minha relação com ele é dele com o meu advogado ou do advogado dele com o meu. Apenas isso”.Tardelli foi afastado da partida entre Goiás e São Paulo por uma denúncia de uma suposta tentativa de manipulação do resultado, mas o árbitro foi inocentado e saiu ileso da polêmica, o mesmo não aconteceu com Del Nero e com a Federação Paulista de Futebol (FPF). O primeiro foi suspenso em 90 dias e o segundo foi multado em R$ 10mil."Não vou entrar no mérito de decisão, se foi pouco ou se foi muito. Eu vou apenas respeitar. O que me interessa, me interessou, é que se buscasse a informação correta, e o culpado fosse punido. Se foi 90, 50 ou 10 dias para mim não muda", opinou.O árbitro carioca revelou que após a história tornar-se pública, a decisão em se retirar do jogo foi dele por zelar pelos 21 anos de serviços prestados à arbitragem brasileira. “Wagner Tardelli não saiu do jogo pelo São Paulo, não saiu do jogo pelo Del Nero, não saiu pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Correa, nem tão pouco pelo doutor Ricardo Teixeira, presidente da CBF”.Após o acontecido, Tardelli repensou a carreira e decidiu que após o Campeonato Brasileiro deste ano irá pendurar o apito e se dedicar a outros projetos, ligados à arbitragem. “Quero encerrar a minha carreira como iniciei, pela porta da frente, com motivação. Hoje eu consigo me motivar mais ainda porque eu sei que a contagem regressiva começou naquele jogo. Então vou aproveitar ao máximo todos eles”, declarou o juiz, que pode virar comentarista de TV ou trabalhar na orientação de clubes e jogadores.