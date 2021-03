Orquestra Sinfônica retoma concertos no TAM

Divulgação Toscano e seus alunos.

As canções apresentadas serão L'Italiana in Algeri, de Rossini; Adagio para Cordas, do Barber, Horacio vai ao TAM, de Mihanovich em homenagem aos 105 anos do Teatro, Valse Triste, de Sibelius e a Sinfonia n.º 5, de Beethoven.O maestro Thomas Lawrence Toscano começou a tocar acordeom com cinco anos. Aos sete, se apresentou como solista e ganhou prêmios nacionais. Aos 14 anos, já regia a orquestra da escola onde estudava, além de ajudar também na banda e no coro.Quando mais velho, foi para Universidade de Denver (Colorado), onde continuou trabalhando com regência. Criou uma orquestra e um coral apenas de garotos.Após terminar o bacharelado, Toscano foi aceito no mestrado de música do Conservatório da Nova Inglaterra (Boston), onde foi escolhido como regente para os jovens compositores. Também é mestre em Regência Orquestral pela Universidade de Yale.No ano de 1988, se mudou para o Rio de Janeiro, e após nove meses no Brasil, foi convidado a reger a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP).