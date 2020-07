Multidão já se aglomera no centro da cidade à espera do resultado

Vlademir Alexandre A população de Patu já está se aglomerando no centro da cidade aguardando o fim da eleição.

Para garantir a tranqüilidade na cidade, membros das polícias Civil e Militar circulam ostensivamente pelo local, acompanhando de perto a movimentação dos correligionários de Xanxan e Evilásia.Além da movimentação nos arredores da escola João Godeiro, principal local de votação, famílias estão nas calçadas de suas residências e já há o clima de festa na cidade, independente de quem for o vencedor da única eleição suplementar do Rio Grande do Norte.