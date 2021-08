FNF quer estreitar comunicação com os filiados

Com o objetivo de chamar a atenção dos dirigentes de clubes e ligas filiadas à Federação Norte-riograndense de Futebol (FNF), o presidente da entidade, José Vanildo, alerta para a necessidade de que todos se procurem tomar conhecimento das Resoluções, Atos e Editais.Essas informações precisamm de acompanhamento, pensa Vanildo. Sejam da entidade como da Comissão Estadual de Arbitragem - CEAF/RN e Tribunal de Justiça Desportiva - TJD. Para isto, Vanildo publicou no site e pediu que fosse enviado a todos um Ofício Circular orientando-os a acessar a página da Federação na internet ( www.fnf.org.br), veículo oficial de troca de informações entre a entidade e filiados.Com isso, presidente acredita que será possível que os filiados tomem conhecimento destas publicações com a agilidade necessária ao bom convívio entre filiados e federação.No mesmo endereço eletrônico citado, filiados e público em geral podem acessar a legislação esportiva, oferecer sugestões e críticas, bem como tomar conhecimento de todas as ações desta Entidade de forma direta e objetiva.O documento pede ainda que todos atualizem seus dados cadastrais, endereço eletrônico, telefone, fax, endereço comercial. Para tanto basta enviar as informações para o e-mail [email protected] ou pelos telefones (84) 321 6717, 9955 0953, falar com Carmem.