PF prende ex-jogador de futebol com 74,4 kg de maconha em Natal

Fotos: Divulgação/PF

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam a informação de que um homem, vindo de São Paulo, estaria traficando drogas para esta capital e que aqui chegaria de ônibus.Segundo fontes do, o acusado seria o ex-jogador Ramos, que na década passada também foi detido pelo mesmo crime. Contudo, a Polícia Federal adotou a prática de não revelar a identidade de acusados presos e não confirmou a informação obtida pela reportagem.Os policiais então montaram uma vigilância no Terminal Rodoviário e nesta manhã identificaram o suspeito que desembarcou com duas malas e logo em seguida pegou um táxi, tomando o rumo da zona norte.Sem saber que era acompanhado de perto, o ex-jogador pediu parada nas proximidades da Ponte de Igapó e quando tirava a bagagem do carro foi abordado. Ao ser procedida uma revista nos seus pertences, enrolados em roupas, encontraram vários “tijolos” contendo substância característica de maconha.Preso em flagrante, enquadrado na Lei 11.343/06, ele foi conduzido para sede da Polícia Federal onde se encontra à disposição da Justiça. Em seu depoimento, confessou que havia viajado de avião, na quinta-feira (23) para comprar a droga na capital paulista, mas não deu detalhes sobre a procedência do entorpecente e muito menos pra quem o repassaria nesta capital.O ex-jogador é reincidente nesta ação criminosa. Há 14 anos foi preso pela Polícia Federal, em Natal, também por posse de droga. Somente este ano a PF já prendeu em flagrante, 16 pessoas acusadas de tráfico e conseguiu apreender mais de 217 kg de maconha.Na carreira como jogador de futebol, no final da década de 1970, Ramos foi cria do América, tendo depoois jogado no Força e Luz, Riachuelo, Atlético, e em alguns clubes do Nordeste.