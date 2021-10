Morre ex-prefeito de Pau dos Ferros Pedro Diógenes Fernandes administrou o município do Alto Oeste no período de 1963 a 1969.

Morreu na manhã desta terça-feira (28), o ex-prefeito de Pau dos Ferros Pedro Diógenes Fernandes, vitima de problemas cardio-respiratórios. “Doutor Pedro” como era mais conhecido no município, tinha 84 anos e estava internado no Hospital do Coração, em Natal.



O corpo do odontólogo está sendo velado na Câmara Municipal de Pau dos Ferros. Uma missa de corpo presente será celebrada às 16h e, em seguida serão realizadas homenagens póstumas.



O sepultamento está marcado para as 18h no cemitério São Manoel. Pedro Diógenes administrou Pau dos Ferros no período de 1963 a 1969. O atual prefeito do município, Leonardo Rêgo, deve decretar luto oficial por três dias.