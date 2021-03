Rexona-Ades de Virna e Amanda vence e classifica-se para as semifinais Campeão dos quatro turnos, Rexona-Ades elimina Minas Tênis Clube da Superliga Feminina.

Campeão dos quatro turnos da fase classificatória da Superliga Feminina de vôlei 08/09, o Rexona-Ades (RJ), equipe da potiguar Virna e de Amanda Juliana, que também começou sua carreira em Natal, confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais da competição.



Comandado pelo técnico Bernardinho, o time carioca superou o Minas Tênis Clube (MG) por 3 sets a 0 (25/19, 25/15 e 25/14), nesta quinta (26), no ginásio do Tijuca T. C., no Rio de Janeiro. A equipe da casa, que também havia vencido a primeira partida da série melhor-de-três das quartas-de-final por 3 sets a 0, levou 1h13 para definir o jogo.



Sob o olhar atento de 15 das 16 jogadoras da equipe de vôlei mirim do Flamengo, o Rexona-Ades começou melhor na partida. E, segundo Bernardinho, apesar de alguns momentos de desatenção, o time carioca soube administrar o resultado até o fim do jogo.



"A equipe relaxou um pouco e cometeu erros. Até soubemos administrar o resultado e conseguimos a vitória, mas não pode ser assim. O time tem de ter a postura de ir para cima sempre. Temos que melhorar", analisa o treinador do Rexona-Ades.



Apesar de sua equipe ter a melhor campanha da Superliga até o momento, Bernardinho rejeita o rótulo de favorito. "O time do Finasa/Osasco é mais forte que o nosso. O São Caetano/Blausiegel também tem uma excelente equipe. Não somos favoritos. Ganhamos os quatro turnos, mas agora zerou tudo. Temos que trabalhar forte para continuar vencendo", afirma Bernardinho.



Do outro lado, apesar da derrota, a sensação é de dever cumprido. "Jogamos melhor do que na primeira partida. Hoje, conseguimos ter um maior volume de jogo. Independentemente da derrota, é sempre bom enfrentar times experientes como o do Rexona-Ades. Isso nos dá bagagem e é um bom aprendizado", diz a central Rúpia, de 18 anos. Esta foi a primeira Superliga da carreira da atleta.



"Na realidade, sou do time juvenil, mas foi uma experiência maravilhosa poder jogar no time adulto do Minas", conta Rúpia.



Além de terminar como a maior pontuadora da partida, com 13 pontos, a ponteira Érika, do Rexona-Ades, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu VivaVôlei.



"Estamos muito felizes com nosso trabalho. Sabemos que agora os jogos serão cada vez mais complicados e temos que trabalhar forte. O Rexona-Ades possui comissão técnica e jogadoras maravilhosas. Estou muito satisfeita por estar conseguindo ajudar a equipe", afirma Érika.



Nas semifinais, o Rexona-Ades enfrentará a Brasil Telecom (SC), que superou o Pinheiros/Mackenzie (SP) nas quartas-de-final, por 2 jogos a 0.