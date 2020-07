Atanázio Gomes vai comandar investigações sobre morte de sueco

Fred Carvalho Morte de Gert Björn será investigada pelo delegado Atanázio Gomes

O bombeiro Gert Björn Skytte Sandgren foi assassinado com um tiro no peito neste domingo (1º) na praia da Pipa. Ele morreu após uma tentativa de assalto no Porto do Sol Village Hotel, onde estava hospedado com a mulher. O crime aconteceu por volta das 2h.“Estou assumindo as investigações agora. Vou ver o que já foi feito pelo colega José Antônio Silva Júnior e pelo pessoal do setor de inteligência antes de tomar qualquer providência. Mas agora não tenho novidades”, falou Atanázio aoO delegado explicou que vai instaurar um inquérito por latrocínio (roubo seguido de morte) na Defur. “Como houve o roubo do notebook e logo em seguida o assassinato, esse caso se trata de um latrocínio”, explicou.