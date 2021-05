742 bugueiros recebem permissão para operar no litoral Com a assinatura do edital de permissão, a atividade passa a ser legalizada no Rio Grande do Norte.

No Rio Grande do Norte, 742 bugueiros receberam do Governo do Estado a licença para operar livremente. A notícia foi dada pela governadora Wilma de Faria na tarde desta sexta-feira (3), quando foi assinado o edital de concessão que prevê a permissão por um período de dez anos, podendo ser renovado por igual período.



Com a assinatura, os bugueiros tiveram a atividade regulamentada e ganharam direitos como a hereditariedade da permissão e a venda ou locação da “placa” a terceiros, desde que sejam credenciados a prestar o serviço de turismo. Outra alteração é que não será necessário que o veículo seja de propriedade do condutor credenciado.



O secretário estadual de Turismo, Fernando Fernandes, detalhou que o número de permissões é baseado em um estudo de demanda feito pelo órgão. “Agora eles têm um instrumento para trabalhar e tirar o sustento. Os bugueiros são os donos das permissões”, disse.



O presidente do Sindicato dos Bugueiros, Paulo Henrique Severo, explicou que a assinatura do edital é importante porque regulamenta a atividade, criando direitos e deveres de ambas as partes. “É uma conquista histórica, pois antes exercíamos a atividade de forma não regulamentada”, falou.



A governadora Wilma de Faria explicou que a autorização das permissões é importante pois os condutores de buggys têm uma força muito grande na hora de divulgar o Estado como roteiro turístico.



Depois de assinado o edital de concessão, o documento deve ser publicado no Diário Oficial do Estado ainda neste sábado (4).



Mudanças



A elevação da atividade turística nas últimas duas décadas registrou uma procura pelos passeios de buggy, primeiramente verificado no litoral norte. Genipabu e Santa Rita foram as primeiras praias que atraíram as atenções pelos passeios nas dunas, que passaram a crescer desordenadamente.



Com o cenário de frequentes acidentes e estrutura precária, o Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei com o objetivo de disciplinar as permissões administrativas. O resultado foi a Lei nº 8.817.



A Lei de 2006 acabou com as autorizações para a prestação do serviço de buggy-turismo e determinou que os serviços passassem a ser explorados através do ato de permissão.