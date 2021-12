Mais de mil agricultores familiares perderam suas plantações Emater calcula prejuízos com as chuvas e alerta para maiores perdas se as chuvas não acabarem.

Os pequenos produtores da região do Vale do Açu estão com as plantações perdidas em razão das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Norte. A Emater calcula que 1.042 famílias que vivem da agricultura familiar já estejam com o cultivo desse ano perdido e a outra metade, está quase o mesmo nível.



O gestor regional da Emater, Evilásio Dantas, alerta que se as chuvas não cessarem, os prejuízos vão alcançar a todas as plantações do Vale do Açu. “Os produtores das regiões de várzea já estão com as plantações perdidas, mas a situação ainda pode piorar se as chuvas atingirem as áreas de piqueiros” destaca.



Ele contabiliza perdas principalmente nas culturas de milho e feijão, ocasionadas pelas inundações das áreas irrigadas, atingindo mais de 50% dos produtores agrícolas do Vale do Açu. Mas lembra que o cultivo de banana, manga e pimentão também estão comprometidos.



Os produtores do Vale do Açu já sentem os efeitos na economia, com perdas na comercialização das frutas que seriam vendidas na Ceasa e para os atravessadores.



A expectativa de melhoria dos produtores está focada na redução das chuvas e volta dos cultivos agrícolas. “A expectativa é que no mês de maio, as chuvas diminuam e as águas baixem. Mas os produtores só vão voltar a produzirem daqui a 4 meses”, antecipa o gestor da Emater.



Os municípios com cultivo agrícola comprometido com as chuvas são: Assú, Ipanguassu, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Pendências, Afonso Bezerra, Porto do Mangue e Macau. “A única cidade não atingida é Itajá, por causa da barragem que contem a água que iria para lá”, pontua Evilásio.