Copa do Brasil: CSA elimina o Santos na casa do adversário Também teve goleada do Internacional, e com isto seis confrontos das oitavas já estão definidos.

Além da vitória do Atlético-PR sobre o ABC (3 a 1), a Copa do Brasil teve mais seis partidas esta noite.



Unm doas destaques foi a vitória do CSA sobre o Santos na casa do adversário pela contagem mínima (1 a zero, gol de Júnior Amorim no comecinho do primeiro tempo). Como no jogo de "ida", em Alagoas, deu empate, o CSA ficou com a vaga para a fase seguinte, enquanto ao Santos resta a decisão do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão.



Outro destaque foi a goleada (e a consequente classificação) do Internacional-RS sobre o Guarani-SP em pleno Beira-Rio, 5 a zero - gols de Alecsandro (2), Índio, Taisson e Bolívar.



Com isto, seis dos oito confrontos da próxima fase da Copa do Brasil - as oitavas-de-final - já estão definidos: Vasco x Icasa, Corinthians x Atlético-PR, Fluminense x Goiás, Americano x Ponte Preta, CSA x Coritiba e Flamengo x Fortaleza.



Nesta quinta (23) tem mais duas partidas: estão programados Atlético-MG x Guaratinguetá (quem vencer terá pela frente o Vitória) e Náutico x Criciúma (quem vencer jogará contra o Inetrnacional nas oitavas).



Eis os resultados da noite:



Ponte Preta-SP* 0 x 0 Figueirense-SC

Confiança-SE 1 x 2 *Icasa-CE

Fluminense-RJ* 3 x 0 Aguia-PA

Santos-SP 0 x 1 *CSA-AL

Paraná-PR 1 x 1 *Fortaleza-CE

Internacional-RS* 5 x 0 Guarani-SP



(*) Classificados à fase seguinte