Membro do PCdoB diz que Xanxan impôs candidatura a prefeito Rubinaldo Maia, ex-aliado do candidato do PMDB, critica postura do prefeito em exercício e torce pela derrota do peemedebista.

O empresário Rubinaldo Maia, dirigente do PCdoB de Patu, afirma que Alexandrino Suassuna (PMDB), o Xanxan, o “atropelou” e impôs a candidatura à Prefeitura do município. De acordo com Maia, que seria o candidato, Xanxan merece perder a eleição.



Afirmando que a sua candidatura vinha sendo trabalhada pelos partidos que formam a coligação União e Trabalho (PMDB, PDT, PP, PMN, PCdoB e PPS), Rubinaldo diz que Xanxan sequer conversou com ele sobre a possibilidade de alterar o candidato da aliança e impôs o próprio nome por estar ocupando a Prefeitura.



“O partido (PCdoB) está com ele, mas eu não quero que ele ganhe. Não estou com ele e torço para que perca a eleição. Acho que é o que vai acontecer. Estou contra por causa do que ele fez”, afirmou.



Ainda de acordo com Rubinaldo, demonstrando irritação em sua voz, Xanxan só conseguiu convencer os aliados a apoiá-lo devido à sua interinidade na Prefeitura. “Não vou votar em um cara como ele”, disparou.