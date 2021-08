Corinthians desbanca São Paulo e vai a final do Paulistão Com gols de Douglas e Ronaldo, alvinegro conquista a vaga e vai disputar final contra o Santos.

O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Após um primeiro tempo em que perdeu muitas oportunidades, o São Paulo teve dois erros capitais, que, aproveitados pelo rival, construíram a vitória corintiana por 2 a 0, neste domingo, no Morumbi, em São Paulo, pela segunda partida da semifinal. Agora, o Timão enfrenta o Santos, na decisão.



Com a derrota na primeira partida, por 2 a 1, o São Paulo precisava somente de uma vitória para garantir presença na final. Muricy Ramalho começou com Dagoberto no ataque e acabou com as chances de ataque do Corinthians. No segundo tempo, porém, Mano Menezes foi mais eficiente.



Em dois contra-ataques mortais, os corintianos marcaram seus dois gols e calaram os mais de 50 mil torcedores que compareceram ao Morumbi. Douglas, aproveitando rebote de chute de Jorge Henrique, e Ronaldo, na saída de Bosco, confirmaram a classificação e a terceira derrota seguida do Sampa, pior marca de Muricy Ramalho em 18 meses.



Final dos “patinhos feios”!

No começo das semifinais, Palmeiras e São Paulo – donos das melhores campanhas – entraram com a vantagem de jogar por dois empates. Mas, durante as partidas, a vantagem de ambos os times ruiu. O Verdão perdeu as duas para o Santos, assim como o Tricolor perdeu ambas para o Corinthians.



A Taça é sua, Timão!

O Corinthians conquistou, além disso, a Taça dos Invictos, por não perder há 21 jogos, ou seja, desde a primeira rodada deste Campeonato Paulista. A Taça pertencia ao São Paulo, que ficou 20 partidas invictas entre o final da edição de 2006 e o começo de 2007.



Ficha Técnica



São Paulo 0 x 2 Corinthians



Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP

Árbitro: Wilson Luiz Seneme

Público: 45.710 pagantes

Renda: R$ 1.556.880,00

Cartões Amarelos: Rodrigo, Washington e Dagoberto (São Paulo); André Santos, Cristian e Dentinho (Corinthians)

Cartão Vermelho: Rodrigo (São Paulo)

Gols: Douglas aos 10’/2T e Ronaldo aos 12’/2T (Corinthians)



São Paulo

Bosco; Rodrigo, Renato Silva, Miranda e Júnior César; Jean, Hernanes e Jorge Wagner; Dagoberto (Wellington), Borges e Washington.

Técnico: Muricy Ramalho.



Corinthians

Felipe; Alessandro, Chicão, William e André Santos (Diego); Cristian, Elias e Douglas; Jorge Henrique, Dentinho (Morais) e Ronaldo (Boquita).

Técnico: Mano Menezes.



*Fonte: Futebol Interior.