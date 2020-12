Heráclito anuncia regulamentação das horas extras no Senado O ato considera horas extraordinárias as prestadas após as 18h30, mas não é retroativo ao mês de janeiro.

O senador Heráclito Fortes (DEM-PI) divulgou para a imprensa no final da tarde desta segunda-feira (16) o Ato da 1ª Secretaria da Mesa regulamentando o pagamento de horas extras a servidores do Senado.



De acordo com o ato, o controle das horas extraordinárias será feito mediante registro diário no Sistema de Gestão de Recursos Humanos (Ergon), um sistema informatizado de recursos humanos, e deve ser efetivado pelos diretores das unidades administrativas e chefes dos gabinetes parlamentares.



O documento considera horas extraordinárias as prestadas após as 18h30 e determina que em nenhuma hipótese haverá o pagamento das horas extras sem o "integral atendimento do que prevê o ato". Por fim, determina que as providências necessárias deverão ser adotadas pelo diretor-geral do Senado no prazo de 60 dias.



Em entrevista à imprensa, o senador disse que responderá pelas horas extras pagas durante a administração dele - ou seja, a partir de fevereiro - e que não pode simplesmente cancelar as horas extras pagas durante o recesso, porque isso "seria uma injustiça", uma vez que muitos servidores trabalharam e fizeram hora extra nesse período.



- Esta é uma primeira medida; depois vamos aperfeiçoar as novas regras - afirmou, destacando que neste primeiro momento as regras não atingem os funcionários que trabalham nos estados.



Em relação a denúncia de que a senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) teria usado passagens aéreas pagas pelo Senado para fins particulares, publicada em um site de notícias, Heráclito Fortes afirmou que os senadores têm direito de usar um determinado número de passagens aéreas todo mês e inclusive cedê-las a funcionários e assessores e que, mesmo que houvesse alguma irregularidade, não caberia à 1ª Secretaria investigar.