José Agripino e Lavoisier Maia recebem R$ 11 mil de pensão vitalícia

Arquivo Nominuto Somadas, as pensões de José Agripino e Lavoisier Maia custam ao Estado R$ 264 mil por ano.

A matéria, publicada neste domingo (19) pelo jornal paulista, inclui na lista o senador José Agripino (DEM), mas de acordo com a secretaria de Administração, Lavoisier Maia também recebe o benefício. Os primos ganham, cada um, R$ 11 mil mensais, o que representa um débito anual de R$ 264 mil na folha de pagamento do Estado.Somado ao salário de senador, Agripino recebe R$ 27 mil, sem contar com o auxílio-moradia de R$ 3,8 mil, as quatro passagens aéreas mensais, a disponibilidade de carro oficial e e a verba indenizatória de R$ 15 mil. Já Lavoisier Maia ganha, além da pensão, R$ 12.384,06 de salário de deputado estadual.A pensão vitalícia foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2007, quando julgou o caso de Zeca do PT, ex-governador do Mato Grosso do Sul. O recebimento do benefício é decidido, no entanto, por cada Estado.No caso do Rio Grande do Norte, a Constituição Estadual de 1988 proibiu a pensão a partir de 1988, quando Geraldo Melo (PSDB) era governador. Como vieram antes do tucano, Agripino e Lavoisier Maia têm direito ao benefício. Aluízio Alves também recebeu R$ 11 mil mensais até a sua morte, em 2006.