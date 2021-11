Equilibrio digno do Clássico-Rei cearense em mais uma final Ceará e Fortaleza fazem neste domingo (3) uma final marcada pelo equilibrio até nos cartões.

A grande final do Campeonato Cearense deste ano começou com o Fortaleza quebrando a invencibilidade do Ceará nos Clássicos-Rei deste ano.



A vitória por 2 a 1 do Leão obrigará o Vovô a vencer a próxima partida, que acontecerá no domingo, dia 3 de maio, por pelo menos um gol de diferença, para levar a partida para os pênaltis.





O equilibrado jogo do final de semana passado, tanto na parte técnica como na disciplinar, mostrou o quanto estes dois gigantes do Estado estão fortes e atuando durante todo o campeonato no mesmo nível.



Se em algum quesito uma equipe é melhor que a outra, em outro, o adversário, anteriormente inferior, iguala. Esse equilíbrio fica claro no número de cartões amarelos e vermelhos recebido pelos times durante toda a competição.



O Fortaleza, campeão do segundo turno, recebeu, até a véspera da primeira partida da final, 69 cartões amarelos, sendo que só o atleta José Jefferson de Oliveira, o Eusébio, foi advertido seis vezes com o amarelo na competição.



Vinte e sete jogadores do Leão diferentes receberam cartão amarelo. Já pelo lado do Ceará, 20 jogadores foram advertidos, sendo que Robson e Michel levaram cinco cartões cada. No total, o Vovô recebeu 55 cartões amarelos.



Se em números de cartões amarelos o Fortaleza dá goleada, no de vermelhos, é o Ceará que tem a vantagem. A equipe vencedora do primeiro turno do Cearense recebeu sete expulsões, enquanto o Leão teve cinco jogadores expulsos durante toda a competição.



As passagens dos dois times no Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJD/CE) quase não foi notada, já que nenhum atleta ganhou uma suspensão superior a três jogos.



Cabe agora aos torcedores do Leão e do Vovô torcerem para que esse equilíbrio se mantenha na partida deste domingo (3), e que, em campo, os dois times façam um grande espetáculo, digno do que os torcedores andam proporcionando nas arquibancadas do Castelão.