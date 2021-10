Button vence e dá 3ª vitória à Brawn GP; Barrichelo fica em 5º O inglês assumiu a liderança da corrida depois da primeira parada nos boxes e seguiu até o final, dominando. Vettel terminou em segundo lugar, com Jarno Trulli em terceiro.

Durante fim de semana do GP do Bahrein, o inglês Jenson Button disse a Brawn GP, grande destaque do início da temporada da Fórmula 1, tinha perdido o domínio mostrado nas primeiras provas. Quando a corrida começou neste domingo, porém, os dois carros do time mostraram que o temor do líder do mundial tinha sido exagerado.

Após largar em quarto lugar, o inglês assumiu a liderança da corrida depois da primeira parada nos boxes e seguiu até o final, dominando. Sebastian Vettel terminou em segundo lugar, com Jarno Trulli em terceiro.



O brasileiro Rubens Barrichello não teve a mesma sorte. Ele saiu em sexto lugar, mas uma parada a mais nos boxes, e algumas voltas trancado atrás de Nelsinho Piquet, custaram uma posição no pódio. Ele terminou em quinto lugar.



Felipe Massa, que chegou otimista com o oitavo lugar no grid, acabou pagando pela boa largada das duas Ferraris. Na primeira curva, ele acabou espremido entre Barrichello e Kimi Räikkönen. Acabou tocando no carro do finlandês, foi para os boxes e saiu da briga pelos pontos.



A prova



Na largada, o pole Jarno Trulli não saiu bem e acabou superado por seu companheiro de equipe, Timo Glock. Os melhores, porém, foram as Ferraris. Massa, 8º, e Kimi Räikkönen, 9º, pularam para frente e brigaram por posição com Barrichello, que largou em 6º. Na primeira curva, inclusive, os três se espremeram. Pior para Massa, que bateu no finlandês, quebrou a asa dianteira e teve de ir para os boxes.



No pelotão da frente, os dois pilotos da Toyota, que largaram mais leves, pararam nos boxes. Foi aí que Button começou a conquistar a vitória. Com mais voltas do que os rivais, ele acelerou, como costumava fazer Michael Schumacher, e, ao sair dos boxes, estava na frente de Glock e Trulli.



Rubens Barrichello não teve a mesma sorte. Após sua parada, ele acabou trancado atrás de Nelsinho Piquet. Após algumas voltas mais lento do que os seus concorrentes na frente, Barrichello conseguiu a ultrapassagem na 19ª volta. Com isso, distante dos líderes, ele voltou aos boxes na 26ª volta, em mudança de estratégia.



Em primeiro lugar, Button usou o grande ritmo de corrida dos carros da Brawn GP para aumentar a vantagem. Em segundo lugar, o alemão Sebastian Vettel, vencedor do GP da China. As duas Toyotas não conseguiram repetir o desempenho dos treinos, com Trulli terminando em terceiro e Glock, apenas em sétimo.



Entre as melhores de 2008, o inglês Lewis Hamilton mostrou a evolução da McLaren. Em quarto lugar, ele virou todo o final da prova no mesmo ritmo de Barrichello, que vinha em quinto lugar, mas longe do campeão. A Ferrari, apesar dos problemas de Massa, conseguiu seus primeiros pontos, com Kimi Räikkönen, em sexto lugar.