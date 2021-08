Com gol de Tardelli, Atlético-MG vence e vai à final do Mineiro O time alvinegro espera agora o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Ituiutaba, que decidem neste domingo quem será o outro finalista.

Com gol do artilheiro Diego Tardelli, o Atlético-MG venceu o Rio Branco, por 1 a 0, neste sábado, no Mineirão, e se classificou para a final do Campeonato Mineiro 2009.



O time alvinegro espera agora o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Ituiutaba, que decidem neste domingo quem será o outro finalista.



O Cruzeiro ampliou a vantagem ao golear o Ituiutaba, por 4 a 1, no primeiro jogo das semifinais e, neste domingo, pode até perder por três gols de diferença que se classifica para disputar o título mineiro.



O Atlético, que fez a melhor campanha na primeira fase da competição, jogará por dois resultados iguais na decisão.



A classificação do Atlético começou a ser construída na primeira partida das semifinais, quando venceu o Rio Branco por 2 a 0, também no Mineirão, no domingo 12, com gols de Diego Tardelli e Éder Luís.



O resultado deu tranquilidade ao time alvinegro, que podia perder neste sábado por até dois gols de diferença.



Sem contar com os experientes Júnior e Lopes, além do volante Márcio Araújo, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o Atlético voltou a se valer do artilheiro Diego Tardelli, que marcou mais um e se manteve isolado na artilharia da competição com 16 gols.



Depois de interromper sequência de dez vitórias na temporada, ao empatar com o Guaratinguetá, por 2 a 2, na quarta-feira passada (15), no interior paulista, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético se recuperou e chegou a dez triunfos seguidos na competição estadual.



No primeiro tempo, o Rio Branco não se intimidou e chegou a ameaçar o gol de Juninho. No entanto, o Atlético se impôs na partida e conseguiu abriu o placar aos 39min com Diego Tardelli, que recebeu passe certeiro do companheiro de ataque, Éder Luís.



Na etapa final, o Atlético diminuiu o ritmo e deu espaço ao Rio Branco, que criou várias chances para empatar a partida. Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com oportunidades para os dois lados. No entanto, o placar não saiu do 1 a 0.



Antes de pensar no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, no domingo 26, o Atlético decidirá uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, na quinta-feira 23, quando recebe o Guaratinguetá no Mineirão. O time mineiro joga pelo empate em 0 a 0 ou 1 a 1 para seguir na competição nacional.