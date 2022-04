Superlotação de delegacias: corregedor de Justiça quer audiência com governadora Justiça vai solicitar a construção, urgente, de uma cadeia pública, com capacidade mínima para 500 detentos.

O corregedor geral de Justiça, desembargador João Batista Rebouças, antecipou na manhã desta segunda-feira (18) qual novo passo será dado para se buscar soluções para a problemática da superlotação de presos nas delegacias do Estado. A meta é buscar uma audiência com a governadora Wilma de Faria a fim de solicitar a construção, urgente, de uma cadeia pública, com capacidade mínima para 500 detentos.



“Esse é mais um passo diante do problema e tentaremos essa conversa com a chefe do Executivo após apresentarmos essa idéia, por exemplo, ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rafael Godeiro, e ao presidente da OAB, entre outros”, explica o Corregedor, ao acrescentar que a intenção é a de que a audiência ocorra ainda neste mês.



De acordo com o corregedor geral, a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) já informou a meta da construção de novos presídios. No entanto, segundo o desembargador, a medida é algo a longo prazo.



“E precisamos de uma solução a curto prazo. É urgente”, define, ao acrescentar que também esteve reunido, em encontros sucessivos, com os promotores Wendell Bethoven e Fernando Vasconcelos, com o Delegado Geral de Polícia Civil, Elias Nobre, além de uma reunião com o Secretário de Segurança e Defesa Social, Agripino Oliveira, estará acontecendo no último dia 27 de abril.



A urgência se justifica, segundo o corregedor, no fato de que a capacidade real do sistema penitenciário do Estado é de 1700 detentos, mas abriga, atualmente, o total de 4400 presos. Desse número, 2600 estão nos presídios e cerca de 1800 nas delegacias.



“O que preocupa ainda mais é o fato de que existem 19 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Não tem como soltar os que lá estão e não há espaço para colocar outros. Os próprios detentos rejeitam novos presos”, alerta o corregedor.



Em 2006, o juiz Cícero Macêdo, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou a retirada dos presos das delegacias, definindo que a polícia civil não pode ficar guardando presos. Uma sentença que foi confirmada, em 2008, em segunda instância, no TJRN. “Entidades podem provocar a justiça para que ela tome as medidas cabíveis, como o bloqueio de verbas, por exemplo, e soluções sejam tomadas pelo Estado”, conclui o desembargador.