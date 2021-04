OAB: 322 são aprovados no exame de ordem Número representa 29,7% dos inscritos no RN para o teste da Ordem dos Advogados do Brasil. Matéria dá início a uma série sobre cursos de Direito.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) registrou uma queda no número de aprovados no Exame de Ordem referente a 2008.3. Do universo de 1.083 candidatos inscritos, apenas 322 foram aprovados, o equivalente a 29,7%, percentual 5,9% menor que em relação ao exame anterior de 2008.2. Na ocasião, foi registrada uma aprovação de 35,6% dos inscritos.



Entretanto, o número pode ser ampliado no dia 23 de abril, data que será divulgado o resultado dos recursos dos candidatos. A título de exemplo, na primeira fase do exame de 2008.3, apenas 26,6% dos candidatos haviam sido aprovados. Depois do julgamento dos recursos, o número saltou para 39,8%.



Segundo o presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Klebet Cavalcante, o número é aquém dos outros exames, mas ainda assim, dentro da média nacional. Cavalcante explicou que o conteúdo da avaliação está dentro do que é trabalhado pelos professores em sala de aula.



“Obtém a aprovação aqueles alunos que conseguem assimilar todo o teor das aulas”, disse. O presidente completou que a prova subjetiva, assim chamada a segunda fase, não foi difícil e que o baixo número de aprovados reflete uma deficiência em algum ponto do aprendizado, seja da instituição, professor ou aluno.