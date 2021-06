ABC 2 x 2 Atlético/PR: fim de jogo Jogo disputado no estádio Frasqueirão é válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

FIM DE JOGO



47 minutos - Uhhhhh!! Quase o ABC toma a virada no final da partida em boa jogada de Wallyson e que Márcio Azevedo desperdiçou a chance.



44 minutos - ABC ainda tenta marcar o terceiro gol, mas se cuidando para não ser surpreendido pelo adversário.



39 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO/PR!!! Wallyson empata o jogo para o Furacão. Lançamento para o atacante rubro-negro, que dominou e tocou por cima de Ranieri. Ex-ABC, ele não comemorou o gol.



37 minutos - Uhhhhh!! João Paulo pegou boa bola e chutou forte, mas para fora do gol.



34 minutos - ABC quer o terceiro gol para ir com boa vantagem no jogo da volta, mas o Atlético não dá vida fácil e busca o empate.



30 minutos - Considerado o "xodó da Frasqueira", Wallyson vai entrar em campo, mas pelo Furacão paranaense. É o reencontro do jogador com a torcida alvinegra.



25 minutos - Uhhhhh!! Quase o Atlético surpreende o goleiro Ranieri em bola cruzada na área numa cobrança de falta.



22 minutos - Uhhhhh!! Rodriguinho bate forte e quase pega o goleiro Galatto de surpresa.



20 minutos - Partida fica mais disputada e truncada com faltas, principalmente no meio campo.



19 minutos - Bola perigosa cruzada na área e Rodriguinho afasta para escanteio. Ranieri saiu de soco na bola e se chocou com outros dois jogadores dentro da área.



11 minutos - Uhhhhh!! Cruzamento na área e quase Chico marca seu segundo gol no jogo. Atlético volta a gostar da partida.



9 minutos - Uhhhhh!! Jogada bonita do ABC e Valdir Papel colocou para fora mais uma vez.



4 minutos - Vacilo da zaga alvinegra e o capitão Ben-Hur impede o empate ao desviar cabeçada de Rafael Moura.



1 minuto - Uhhhhh!! Quase Erandir marca o terceiro gol do ABC logo no começo do segundo tempo em bom lance no ataque.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Sandro vira o placar a favor do alvinegro contra o Furacão paranaense. Gaúcho cobrou outra falta com violência e o goleiro do Atlético soltou a bola nos pés do meia do ABC, que marca o segundo gol do clube.



42 minutos - Uhhhhhh!! Ranieri impede o gol do Atlético tirando com a ponta dos dedos o chute colocado de Júlio dos Santos.



39 minutos - Uhhhhhh!! Rogerinho exige grande defesa de Galatto em chute cruzado com a perna direita após boa trama no ataque do ABC.



38 minutos - Um dos destaques do ABC em campo, Sandro é visado pelos jogadores do Atlético, que o param com faltas constantes.



36 minutos - Galatto faz defesa tranquila em lance onde quase dividiu com o atacante Papel.



32 minutos - Uhhhhhh!! Outra vez Valdir Papel que perdeu o tempo de bola e atrapalhou bom lance no ataque alvinegro.



28 minutos - Atlético tenta se organizar dentro de campo depois de ter um jogador expulso.



24 minutos - Alvinegro quer aproveitar vantagem de ter um jogador a mais em campo e pressiona a defesa do Atlético.



22 minutos - Uhhhhhh!! Papel pegou mal na bola dentro da área e chutou por cima do gol depois de batida forte de Erandir.



20 minutos - Expulso! Fransérgio faz falta feia em cima de Sandro após tomar belo drible do meia alvinegro. Jogador do Atlético conseguiu tomar dois cartões amarelos em 4 minutos.



17 minutos - Após o empate ABC cresce no jogo e o Atlético continua com boa posse de bola numa partida bem movimentada.



14 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!! Gaúcho acerta um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro Galatto e empata o jogo.



12 minutos - Uhhhhhhhh!! Gabriel chuta de fora da área e a bola toca na rede levando perigo aos paranaenses.



10 minutos - Furacão tem mais posse de bola e o gol dá tranquilidade aos paranaenses.



9 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!! Chico abre o placar, no Frasqueirão. Ele aproveita cruzamento na área e completa para o fundo do gol.



7 minutos - Uhhhhhhh!! Gabriel solta a pancada na cobrança de falta e Galatto faz defesa em dois tempos, com perigo.



6 minutos - Boa jogada de Rogerinho pela lateral e ele é derrubado.



4 minutos - Rafael Moura chuta de fora da área, mas a bola sai fraca para defesa de Ranieri.



3 minutos - ABC tenta responder com Sandro, mas ele é desarmado por Fransérgio.



2 minutos - Atlético tenta chegar à área do ABC, mas a zaga alvinegra afasta o perigo. Heriberto da Cunha orienta seus jogadores no começo do jogo.



ABC e Atlético Paranaense se enfrentam no estádio Frasqueirão no primeiro jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.



O alvinegro conta com o apoio da Frasqueira para conseguir um bom resultado e garantir vantagem no jogo da volta, em Curitiba.



Para o rubro-negro paranaense, uma vitória por dois gols ou mais de diferença classifica automaticamente o clube à próxima fase da competição.