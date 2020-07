Secretário de turismo de Tibau do Sul pede solução para morte do sueco João Florêncio reuniu-se com a Defesa Social e a PM para tratar do crime.

O secretário municipal de turismo Tibau do Sul, João Florêncio, disse que as autoridades locais estão em contato com a Secretaria Estadual de Defesa Social e o comando da Polícia Militar para tentar solucionar o assassinato do turista sueco Gert Björn Skytte Sandgren, de 59 anos, ocorrido na madrugada de domingo (1º), no Porto do Sol Village Hotel.



Na opinião do secretário, as consequências negativas deverão ocorrer, mas ele espera que as providências que serão tomadas a partir de agora possam evitar que novos fatos desta natureza voltem a acontecer. Ele não adiantou que providências são essas.



“Estamos tomando medidas junto às autoridades de segurança do estado para a solução do crime e para tentar coibir a ocorrência de fatos desse tipo, que possam manchar a imagem de Pipa no mundo”, desta o secretário.