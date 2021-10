Coritiba vence Atlético-PR na Arena e adia decisão para última rodada A decisão do título do Paranaense foi adiado para a última rodada do campeonato.

O técnico René Simões chegou na sexta-feira e, neste domingo, já foi para o banco de reservas. Motivado pela estreia do novo treinador, o Coritiba derrotou o Atlético-PR por 4 a 2, e adiou a decisão do título do Paranaense para a última rodada do campeonato.



O clássico foi emocionante. O Coritiba abriu vantagem de 2 a 0, no primeiro tempo, com gols de Marcelinho Paraíba e Marcos Aurélio. O Atlético reagiu e empatou, na segunda etapa, com gols de Rafael Moura e Marcinho. No final do jogo, Ariel Nahuelpan fez o terceiro do Coxa e Marlos completou o placar.



Para antecipar a conquista do Paranaense, o Atlético precisava vencer o clássico, e torcia por um tropeço J. Malucelli, que perdeu para o Nacional por 1 a 0, em Rolândia.



Com os resultados da sexta rodada, os rivais seguem empatados com 14 pontos para a rodada final do octogonal, no próximo fim de semana. O Furacão, porém, ainda depende apenas de si para ser campeão, bastando vencer o Cianorte, em casa, pois leva vantagem nos critérios de desempate, por ter feito a melhor campanha nas duas fases da competição.



O Coritiba, que quebrou um jejum de oito anos, sem vitórias na casa do rival, terá que vencer o Nacional, no Couto Pereira, e torcer por um tropeço do rival.



O jogo



Ao contrário do que havia anunciado na sua apresentação, o técnico René Simões, que fazia sua estreia, foi para o banco de reservas do Coritiba.



Motivados pela presença do novo treinador, os jogadores coxas-brancas deram a resposta e abriram uma vantagem de 2 a 0, em 20 minutos de partida.



Marcando muito forte, o Alviverde impedia a movimentação dos principais jogadores atleticanos e chegava com perigo ao ataque. Abriu o placar logo aos 6 minutos, com Marcelinho Paraíba, que aproveitou a sobra, após a cobrança de uma falta, para marcar.



O Atlético sentiu o gol e o Coxa ampliou o domínio. O segundo gol aconteceu aos 20 minutos, após um um pênalti cometido por Netinho em Márcio Gabriel. Marcos Aurélio cobrou e ampliou o placar.



Descontente, o técnico Geninho foi radical e fez três mudanças no Atlético-PR, durante o intervalo. Saíram Júlio dos Santos, Netinho e Júlio César, para as entradas, respectivamente, de Lima, Márcio Azevedo e Wallyson.



Com três atacantes o Furacão partiu para a pressão e diminuiu o marcador aos 12 minutos. Wallyson lançou Rafael Moura, que aproveitou a falha de Cleiton e bateu para incendiar o clássico.



O empate veio aos 20 minutos, num pênalti cometido por Donizete sobre Wallyson. Marcinho cobrou e deixou tudo igual.



Após o empate, René Simões colocou Marlos, no lugar de Marcos Aurélio, e equilibrou o jogo



Com a derrota do J.Malucelli para o Nacional, o Atlético precisava de apenas mais um gol para ser campeão. Mas foi o Coritiba quem marcou. As 35 minutos, Marcelinho Paraíba cobrou um escanteio e Ariel Nahuelpan cabeceou para fazer o terceiro do Coxa.



Já nos acréscimos, Marlos aproveitou um corta-luz de Donizete e fechou placar. Depois de ser vaiado pela torcida, devido a problemas com seu contrato, o meia correu para comemorar com os torcedores.



"Beijei a camisa para a torcida. É um amor de tempos. Eu amo esta torcida, devo tudo a ela", disse o jogador, criado nas categorias de base do alviverde.



ATLÉTICO-PR 2 X 4 CORITIBA



Atlético-PR

Gallato; Rhodolfo, Antônio Carlos e Chico; Raul, Jairo, Julio dos Santos (Lima), Marcinho e Netinho (Márcio Azevedo); Rafael Moura e Júlio César (Wallyson)

Técnico: Geninho



CORITIBA

Vanderlei; Cleiton, Pereira e Felipe; Márcio Gabriel (Rodrigo Heffner), Rodrigo Mancha, Leandro Donizete, Marcelinho Paraíba e Carlinhos Paraíba; Marcos Aurélio (Marlos) e Ariel .

Técnico: René Simões



Data: 26/04/2009 (domingo)

Local: estádio Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva.

Auxiliares: Aparecido Donizete Santana e José Carlos Passos.

Público: 21.517

Renda: 297.870

Cartões amarelos: Rodrigo Mancha, Marcelinho Paraíba, Cleiton, Felipe, Leandro Donizete. (Coritiba); Netinho, Rafael Moura, Márcio Azevedo, Lima (Atlético)

Gols: Marcelinho Paraíba, aos 6 min; Marcos Aurélio, aos 20 min do primeiro tempo; Rafael Moura, aos 12 min e Marcinho, aos 20 min, Ariel, aos 35 min e Marlos, aos 47 min do segundo tempo.