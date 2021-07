América trabalha contratação de volante e meia; Saulo pode retornar Volante Jota, do ASA de Arapiraca/AL, deve chegar ao alvirrubro. Já Saulo esteve no América ano passado e há chances de retornar para série B.

Enquanto visa a preparação para a série B, o América vem observando jogadores e, até o momento, o lateral Thoni, que vem da Chapecoense/SC. Entretanto, os nomes de Breno e Geriel, lateral-direito e zagueiro do Santa Cruz pode aparecer no CT alvirrubro. Mais dois nomes já são ventilados, mas não confirmados pelos dirigentes. Um deles é o volante Jota, do ASA de Arapiraca.



O outro é um conhecido da torcida do América. O meia Saulo, um dos destaques do clube na série B ano passado, seria o reforço pretendido pelo alvirrubro para este ano. Atualmente, ele está jogando no Itumbiara, de Goiás.



Em contato com a reportagem do Nominuto.com, o radialista Gilson César, da Rádio Paranaíba, disse que essa notícia da possível saída de Saulo não foi comentada por lá. Ele informou que Saulo jogou domingo a semifinal do Campeonato Goiano. “Ele estava no banco de reservas jogando uma partida sim e outra não. Ele tinha até perdido a posição para o Léo Mineiro”, comentou.



Mesmo assim, Gilson César não descarta o retorno de Saulo ao América. “É possível que ele saia. Até porque o Itumbiara não disputa a série B do Campeonato Brasileiro”, analisou.