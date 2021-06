Prefeita presta contas dos 100 primeiros dias na próxima quinta-feira Micarla de Sousa definiu uma programação para a próxima semana para marcar os três meses de administração.

A prefeita Micarla de Sousa apresenta na próxima semana prestação de contas dos 100 primeiros dias de gestão. Ela concederá entrevista coletiva na próxima quinta-feira (16), às 10h, no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão.



A Prefeitura estabeleceu uma programação para próxima semana com assinatura de convênios, lançamentos de projetos e inauguração de obras.



Para a segunda-feira (13) está marcado o lançamento do Portal de Transparência da Prefeitura do Natal, que será coordenado pela Controladoria Geral do Município, que pretende fornecer informações em tempo real sobre a execução financeira do município. O evento ocorre no Salão Nobre do Palácio, às 15h. Na ocasião, Micarla anunciará a criação do Comitê de Ética no Serviço Público, bem como o programa anti-desperdício.



Na terça-feira (14), às 9h30, a prefeita assina o decreto que cria o Proeduc, um convênio entre a prefeitura e faculdades e universidades natalenses que irá garantir descontos de 50% aos estudantes que tiverem concluído os estudos na rede pública de ensino. A estimativa da Secretaria Municipal de Educação é de que mais de quatro mil alunos sejam beneficiados com a medida. O anúncio será feito no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure), no bairro de Cidade da Esperança.



Ainda na terça-feira, às 15h, a chefe do executivo lança dois projetos que irão beneficiar as comunidades do Detran, conjunto Alagamar, Luiz Gonzaga, comunidade do Peão e 8 de Outubro: trata-se da construção de habitações para a população de baixa renda que vive nesses locais e a liberação de áreas para retomada das obras que abrigarão as comunidades que vivem em assentamentos precários.



Na quarta-feira (15), às 10h, a Prefeitura lança o Programa Endereço da Gente, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). A idéia do projeto é reorganizar ruas e residências, principalmente na zona Norte da capital, colocando placas e números nos logradouros. O Anuário de Natal 2009, a publicação do catálogo Natal Vista do Céu e o Programa de Modernização da Semurb também serão lançados na mesma ocasião.



Na tarde de quarta-feira, a partir das 17h, um evento simbólico marcará a primeira adoção dentro do programa Adote o Verde, lançado há duas semanas. A construtora Delphi irá formalizar a adoção da Praça Kalina Maia, no bairro de Lagoa Nova.



Na quinta-feira (16), a Prefeitura firmará convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), para garantir cursos de capacitação e qualificação profissional para os natalenses que trabalham no mercado varejista. Às 10h, a prefeita concede entrevista coletiva no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão e apresenta o relatório dos 100 dias de gestão.



Ainda na quinta-feira, às 15h, Micarla de Sousa inaugura uma Casa de Passagem e entrega o fardamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), na unidade um, localizada no Parque das Colinas. Às 17h, a Prefeitura lança o Plano Estratégico do Turismo ao lado do consultor Paulo Gaudenzi, responsável pela coordenação do projeto.



Na ocasião, a chefe do executivo também apresenta o Plano de Qualificação Setorial para o Turismo (Planseq), uma iniciativa que será tocada pela Semtas.

Na sexta-feira (17), às 9h30, Micarla de Sousa irá detalhar o Projeto Passe Livre, que tem como objetivo implantar o bilhete estendido em todos os tipos de transporte público da capital. Na solenidade, a prefeita também apresenta a pesquisa executada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) avaliando o Projeto Via Livre, que estudou por completo os efeitos do projeto na Avenida Jaguarari.



Já o Plano de Trabalho de Modernização e Gerenciamento de Medicamentos será lançado ainda na sexta-feira, às 11h, no Palácio Felipe Camarão. Na ocasião, a Prefeitura firmará um convênio com a UFRN e o Hospital Universitário Onofre Lopes.



Encerrando os compromissos que marcam os 100 dias de administração, a chefe do executivo participa da inauguração do CEMEI às 15h e lança ainda, às 18h, o novo fardamento dos estudantes da rede pública.