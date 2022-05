Artistas elegem conselheiros municipais de cultura Daniele Brito, Jorge Negão, Janaína Sena, Paulo Languardia e a Federação das Quadrilhas são os novos membros do conselho Municipal da Cultura.

Foram eleitos os cinco conselheiros municipais da cultura que representam a comunidade artística de Natal. A votação foi realizada durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura, na manhã desta quarta-feira (20), no Sesc Centro.



A produtora Daniele Brito foi a primeira colocada, com 12 votos. A conselheira defendeu em sua fala que as leis de incentivo à cultura dificultam a intermediação entre produtor e recursos.



“Após o Profinc [antigo Programa Municipal de Incentivo à Cultura] não consegui captar nenhum projeto”, disse.



E alertou antes da votação para a importância da eleição, pedindo aos artistas que esquecessem partidarismos. “Nós não vamos gerir, vamos dar indicativos”.



Com 10 votos, venceu o diretor do grupo Folia de Rua, Jorge Negão, que justifica sua candidatura como forma de “tornar os pequenos grandes”, acreditando na democratização.



Os despretensiosos Janaína Sena e Paulo Laguardia ficaram empatados com sete votos, ocupando terceiro e quarto lugares.



Janaína nem ia se candidatar, quando alguns artistas disseram que era dela o voto. Foi aí que a produtora da Freela se inscreveu a fim de ajudar a produção de projetos que, geralmente, não recebem patrocínios de empresários.



“Eles dizem, infelizmente, que não tem valor comercial. Mas a gente sabe o valor cultural que está ali”, fala com propriedade.



Enquanto isso, o curta-documentarista Laguardia nem pedia voto, apenas alertou os artistas. “O Fundo [Municipal de Cultura] veio para nos livrar das amarras das leis de incentivo”, acredita.



O último eleito democraticamente foi uma entidade. A Federação das Quadrilhas recebeu seis votos e ainda vai escolher seu representante.



Quem ficou na suplência foi Kaleb Melo que, com quatro, defende a importância de um conselheiro que saiba lidar com a formulação dos projetos.



“Os conselheiros são meros aplicadores da lei”, disse. “Precisa de alguém para criar um regulamento justo”, conclui.



Os outros cinco membros do Conselho serão eleitos pela Prefeitura e Fundação Capitania das Artes (Funcarte). Apesar de ainda não haver previsão para a divulgação dos novos nomes, ela deve acontecer até agosto, quando expira o prazo.