Sandro e Paulinho Macaíba são dúvidas para o clássico Apesar dos dois atletas não terem sentido nada no treino de ontem (01.04), eles serão reavaliados hoje; escalação só sai minutos antes do jogo

O time do ABC para o clássico contra o América, neste momento, está em aberto. O técnico Heriberto da Cunha aguarda o meiocampista Sandro e o atacante Paulinho Macaíba - os dois atletas não sentiram nada no treino de ontem (01.04) mas, para desencargo de consciência, os dois serão reavaliados hoje.



Com isto, o "Mais Querido" só será definindo mesmo minutos antes da partida, nos vestiários do Estádio Machadão. “O time ainda não está definido. Vamos analisar melhor a situação e esperar uma definição sobre a presença do Sandro e do Paulinho Macaíba, que treinaram, masserão reavaliados. Vamos esperar e só depois definiremos o time que entrará em campo”, afirmou Heriberto.