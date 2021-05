Via Expressa é discutida em reunião entre Estado e Município

Artur Dantas

A idéia é ligar a zona Norte a zona Sul desobstruindo as principais avenidas da cidade como a Via Costeira, Bernardo Vieira, Prudente de Morais, Salgado Filho e Roberto Freire.O objetivo do encontro foi a discussão e proposição de parcerias para a execução do projeto que envolve Governo do Estado e Município. Além do projeto, a reunião tratou de assuntos como a Via Metropolitana, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) previsto no Programa de Aceleração do Crescimento e o Pró-Transporte.Entre os outros temas da reunião estiveram o programa de habitação, integração de esforços entre Estado e Município e a Copa de 2014.Wilma de Faria explicou a importância do Via Expressa para o trânsito de Natal. “Essa proposta é muito importante por unir a zona Norte a zona Sul e melhorar a situação do trânsito e congestionamento, trazendo mais conforto”, informou.A obra terá 17,7 km de extensão, divididos em oito trechos, que abrigarão um túnel e quatro viadutos, um terminal de integração, uma estação de integração (CBTU), duas estações de transferência, ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários. A previsão de execução da obra é de 24 meses.A prefeita Micarla de Sousa explicou que já houve uma reunião anterior na qual foram definidas comissões para acompanhar os projetos em execução como o VLT, Via Metropolitana e o Pró-Transporte.