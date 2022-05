Vasco empata em Salvador e está nas semifinais da Copa do Brasil Na luta por uma vaga na decisão, o Gigante da Colina irá enfrentar o Corinthians. As datas previstas para o confronto são 27 de maio e 3 de junho.

Depois de vencer a partida de ida por 4x0, em São Januário, o Vasco foi a Salvador e empatou em 1x1 com o Vitória, na noite desta quarta-feira (20/05), e carimbou sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O gol vascaíno foi marcado por Élton.



Na luta por uma vaga na decisão, o Gigante da Colina irá enfrentar o Corinthians. As datas previstas para o confronto são 27 de maio e 3 de junho.



Antes, o time do técnico Dorival Júnior volta a campo pelo Campeonato Brasileiro - Série B. A equipe enfrenta o Atlético-GO, sábado (23), às 16h10, em São Januário.





O jogo



Precisando reverter a vantagem de quatro gols do Vasco, o Vitória entrou em campo ligado e a tática ofensiva deu resultado logo de cara. No primeiro minuto, Neto Baiano encheu o pé em cobrança de falta da intermediária e acertou o canto esquerdo de Fernando Prass para abrir o marcador. O Gigante da Colina não ficou para trás e mostrou para os baianos a força de sua camisa. Aos 4 minutos, Enrico avançou pela esquerda e cruzou para Élton empatar o duelo.



Três minutos depois, Nilton cobrou falta e Gian, de cabeça, balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado. A equipe rubro-negra voltou ao ataque aos 17 minutos. Washington recebeu na área em posição duvidosa e bateu rasteiro. Fernando Prass salvou com os pés. Aos 24, foi a fez do Vasco chegar com perigo. Carlos Alberto rolou para Élton, que tentou encobrir Viáfara. O goleiro colombiano do Vitória saiu bem e desviou.



O jogo, então, ficou morno até o intervalo. O Cruzmaltino tocou bem a bola, mas foi pouco veloz nos contra-ataques. O Vitória só voltou a aparecer na área vascaína aos 37 minutos, quando André Luís entrou pela direita e bateu no canto. Fernando Prass mandou para escanteio. Quatro minutos depois, o atacante Neto Baiano, do Vitória, cuspiu no lateral-esquerdo Ramon e foi expulso.



O segundo tempo foi disputado em ritmo lento. O Vitória demonstrava que a classificação estava perdida, enquanto o Vasco tocava a bola com tranquilidade. Aos 3 minutos, Nilton soltou a bomba da intermediária e Viáfara defendeu com dificuldade. Depois desse lance, novo chute a gol somente aos 24 minutos, quando Ramon ganhou a dividida pela esquerda e tocou na saída do goleiro, que teve reflexo e salvou os baianos.



Dois minutos depois, Ramon se antecipou à cobrança de falta na defesa do Vitória e avançou em direção ao gol, mas o chute saiu pela linha de fundo. Aos 28, foi a vez de Rodrigo Pimpão. O atacante recebeu na esquerda e bateu nas mãos do goleiro. Com a vaga nas mãos, o Vasco seguiu administrando a partida e saiu de Salvador classificado para as semifinais.





Ficha técnica: Vitória 1 x 1 Vasco

Local: Manoel Barradas (Salvador)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilário da Silva (GO) e Cristhian Passos Sourense (GO)

Gols: Neto Baiano a 1 minuto e Élton aos 4 minutos do 1º tempo.

Cartões amarelos: Neto Baiano, Bosco e Viáfara (Vitória); Carlos Alberto, Enrico, Vílson e Élton (Vasco).

Expulsão: Neto Baiano aos 41 minutos do 1º tempo.



Vitória

Viáfara; Wallace, Victor Ramos e Uelliton; André Luís (Willian), Vanderson, Ramon (Carlos Alberto) e Bosco; Washington (Nadson), Neto Baiano e Adriano. Técnico: Paulo César Carpegiani.



Vasco

Fernando Prass; Paulo Sérgio, Vílson, Gian e Ramon; Amaral, Nilton, Léo Lima, Enrico (Bruno Gallo) e Carlos Alberto (Rodrigo Pimpão); Élton (Alan Kardec). Técnico: Dorival Júnior.