Iberê diz que João Maia ainda tem muito a contribuir com o RN

Arquivo Nominuto Iberê Ferreira: tom conciliatório com outros pré-candidatos.

“A candidatura de João Maia é legítima. Ele está em seu primeiro mandato e não tenho dúvida de que ainda terá muito a contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, disse, em tom de conciliação.Iberê Ferreira se considera candidato “natural” ao governo em 2010, e disputa o apoio de Wilma de Faria (PSB) com João Maia, o deputado estadual Robinson Faria (PMN) e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo.Ele demonstra sintonia com a governadora, que na primeira reunião que teve com os pré-candidatos de sua base aliada, no início deste mês, pediu aos aliados que se “desarmassem” e trabalhassem para o sucesso da sua administração.“É preciso que a gente tenha consciência de que o governo tem que ir bem, se não nenhum dos candidatos do governo vai bem”, declarou, logo após o encontro, o vice-governador.