Agentes fazem revistas e apreendem vasto material em delegacias

Divulgação

A maior parte desses objetos se encontrava na DPZN. Segundo a delegada Margareth Gondim, da Diretoria de Polícia da Grande Natal (Dpgran), as revistas dentro das celas têm sido feitas diariamente.“Essas revistas são procedimentos de rotina e são feitas todos os dias em todas as delegacias da Grande Natal.”, afirmou a delegada. O intuito dessa medida é evitar as constantes fugas de presos.