Governadora acompanha ministro em visita ao Vale do Açu

Governadora acompanhará ministro em visita ao Vale do Açu.

Para amenizar os estragos causados pelas cheias no ano passado, Wilma de Faria solicitou recursos na ordem de R$ 98 milhões, mas o Governo Federal liberou apenas R$ 7 milhões que só foram liberados quase nove meses depois dos acontecimentos na região oeste do estado, a mais atingida.A situação se repete e Geddel fará um voo sobre a área atingida. Estima-se que os prejuízos em todos os municípios afetados pelas enchentes no RN já chega a R$ 100 milhões.Em Açu o ministro participará de uma reunião com os produtores da região que perderam plantações e criações de camarão e, que devem apresentar suas reivindicações.