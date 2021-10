Estado é obrigado a fornecer medicamento a paciente Na decisão inicial, a multa arbitrada era de R$ 1 mil, mas diante do descumprimento da decisão, a multa foi majorada para R$ 2 mil.

O secretário estadual de Saúde terá que pagar multa diária no valor de R$ 2 mil caso não cumpra decisão judicial que obrigou o Estado a fornecer o medicamento Temozolamida nas quantidades de 20 mg e 100 mg.



A decisão foi tomada pelo não cumprimento de decisão em Ação Ordinária movida por uma paciente que necessita da medicação para o seu tratamento, mas não conseguiu o fornecimento através do Estado. Na decisão inicial, a multa arbitrada era de R$ 1 mil, mas diante do descumprimento da decisão, a multa foi majorada para R$ 2 mil.



O Estado entrou com Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça (Nº 2009.002821-8) contra a decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, no qual alega que não pode ser o único responsabilizado pelo fornecimento do medicamento, ressaltando a solidariedade existente entre os entes estatais. Alega ainda violação ao princípio da legalidade orçamentária e solicitou a suspensão dos efeitos da decisão de primeira instância.



O agravo foi apreciado pelo desembargador Expedito Ferreira que, analisando a alegação de que o Estado não pode arcar sozinho com o fornecimento do medicamento, lembrou que o artigo 196 da Constituição Federal obriga todas as esferas de governo a agir de forma solidária.



Quanto ao valor da multa, o desembargador considerou que ela foi adequadamente arbitrada em primeira instância. “Ante a constatação do descumprimento da medida de urgência deferida em favor da parte autora, o Juízo originário concluiu pela insuficiência da mencionada multa e decidiu pelo seu aumento. Assim não se evidencia razão para suprimir tal sanção pecuniária, nem tampouco reduzir seu quantum”.



O relator da matéria também não viu motivos para afastar da pessoa do secretário estadual de Saúde, já que a ordem judicial correspondente foi a dirigida a ele e, portanto, indeferiu a liminar solicitada no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância.