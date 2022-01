Trio potiguar é preso na PB por envolvimento com roubo de caminhão Com os envolvidos foram apreendidos, um revolver calibre 38 com seis munições intactas, seis aparelhos de celular, a quantia de R$ 4.720, e mais U$ 9.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada desta quinta-feira (7) cinco homens que estavam envolvidos com um caminhão tomado de assalto na cidade de Paulista no estado de Pernambuco. Três dos assaltantes são potiguares.



Inicialmente a PRF foi avisada por uma empresa que faz rastreamento de veículos quanto a ocorrência, e que o caminhão um Mercedes Benz de placas KGV-9693 (Olinda/PE) que teria sido tomado de assalto por dois elementos, estava em direção a Paraíba pela cidade de Itabaiana.



A PRF ficou monitorando o veículo junto a empresa, tempo em que foi montado um esquema e por volta das 1h30 no km 86,0 da BR-230, no Cajá, fez-se a primeira abordagem recuperando o caminhão e prendendo Joelson Augusto Damião, 26 anos e Flávio Antônio da Silva, 28 anos, que confessaram o assalto e estavam esperando mais três pessoas para entregar a encomenda.



Ainda, os assaltantes confessaram que eram fugitivos do presídio de Itamaracá em Pernambuco e que toda ação foi planejada por um detento, também daquele presídio, conhecido pela alcunha de “Cego”.



Os outros três elementos são do Rio Grande do Norte e foram à Paraíba com intenção de comprar o veículo, que segundo um dos assaltantes seria no valor de R$ 5 mil e posteriormente repassado por R$ 15 mil.



Os receptadores José Maurício Medeiros, 27 anos, João Luiz Dantas de Araújo, 44 anos e Luis Barbosa do Vale, 28 anos, estavam num GM Astra e foram surpreendidos no Cajá pela PRF sem que tivessem tempo para esboçar qualquer reação.



Com os envolvidos foram apreendidos, um revolver calibre 38 com seis munições

intactas, seis aparelhos de celular, a quantia de R$ 4.720, e mais U$ 9. Acusados também de outros crimes, todos têm passagem pela polícia.



A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Roubo e Furtos de João Pessoa, onde serão tomadas as demais providências.