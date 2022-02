Goiás abre vantagem, mas técnico recua time e cede empate ao Náutico

Goiás e Náutico estrearam com um empate em 3 a 3, no estádio Serra Dourada, em um jogo bastante movimentado. O time da casa saiu atrás, chegou a abrir o placar de 3 a 1 e permitiu a igualdade em um belo gol de Gilmar.Ao final do jogo, a torcida esmeraldina pegou no pé do técnico Hélio dos Anjos, que foi chamado de "burro" por ter recuado a equipe.

O Náutico chegou a surpreender no início da partida e, apesar da pressão inicial da equipe da casa, oi quem marcou primeiro. Logo aos 7 minutos, em uma cobrança de escanteio de Carlinhos Bala, Asprilla subiu mais que a defesa e acertou o canto de Harlei.

Logo o Goiás passou a pressionar de forma mais objetiva e esteve bem perto de empatar, em chances criadas por Júlio César e Iarley. Aos 27 minutos, não teve jeito. Em um erro na saída de bola do Náutico, com Gladstone, Ramalho roubou a bola e fez uma bela assistência para Felipe. Em seu primeiro jogo contra o ex-clube, o camisa 11 fuzilou de esquerda e empatou.

O Náutico sentou bastante o gol sofrido e ficou alguns minutos atordoado. O Goiás aproveitou e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 40, Júlio César recebeu de Fábio Bahia, dentro da área. Com liberdade, teve tempo de ajeitar e escolher o canto para fazer 2 a 1.

"Eles são fortes na bola aérea, tem jogadores altos e souberam aproveitar. Felizmente nós conseguimos a virada", avaliou o atacante Iarley. Gilmar, do Náutico, lamentou os erros que resultaram na vitória parcial do Goiás. "Os nossos erros foram fundamentais para o resultado de virada deles", decretou.

Veio a segunda etapa e o Goiás logo conseguiu ampliar a vantagem. Aos 11 minutos, Felipe desceu pela direita e observou a entrada de Iarley, pelo meio da área. Ao tocar na bola, no entanto, acertou um belo chute por cobertura, que acabou no fundo das redes de Eduardo.

Quando parecia que o jogo estava definido em favor do time da casa, o Náutico reagiu. Já no minuto seguinte, só não diminuiu porque Gomes salvou, em cima da linha, um chute de Gilmar. Aos 18, no entanto, Harlei não conseguiu chegar na cobrança de falta perfeita de Carlinhos Bala. O Alvirrubro do Recife diminuía e ainda faltavam pelo menos 27 minutos de partida.

O Goiás se fechou com a entrada de Amaral, na vaga de Zé Carlos, e passou a controlar a partida. O time da casa se mostrou até mais presente ao ataque e com maior posse de bola, enquanto o Náutico começava a perder o ímpeto de buscar o empate. Até que, aos 40 minutos, uma jogada individual do principal jogador do time pernambucano deu números finais ao jogo. Gilmar recebeu um pouco depois da linha de meio-campo, avançou, deu um drible seco em Rafael Tolói, protegeu a bola na chegada de Gomes e deu um belo toque por cobertura sobre Harlei.

Harlei; Rafael Tolói, Valmir Lucas e Leandro Euzébio; Fábio Bahia, Everton (Felipe Menezes), Ramalho, Zé Carlos (Amaral) e Júlio César; Iarley e Felipe

Técnico: Hélio dos Anjos

Eduardo; Sidny (Dinda), Gladstone, Vágner e Asprilla; Derley, Johnny, Galiardo e Carlinhos Bala; Gilmar e Anderson Lessa (Adriano Magrão)

Waldemar Lemos

10/05/2009 (domingo)

: Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO)

: Jailson Macedo Freitas (BA)

: Belmiro da Silva e Luiz Carlos Silva Teixeira (BA).

Cartão amarelo: Rafael Tolói, Gomes, Everton, Amaral, Felipe Menezes (Goiás), Galiardo, Johnny, Asprilla (Náutico)