Acarajé: ideia veio da Bahia, mas esse é potiguar

Elpídio Junior

Acarajé Potiguar

Serviço

A idéia surgiu para dar um sabor mais potiguar ao prato, que também é mais leve que o tradicional baiano. "Decidi usar o dendê apenas no recheio, deixando para fritar os bolinhos no óleo. Assim, a receita ficou menos calórica", explica Gláucia. E completa: "a macaxeira é uma unanimidade, todo mundo gosta. A combinação ficou perfeita". O prato é servido com dois acarajés, acompanhados de vinagrete e pimentas Biquinho (que não arde, só tem sabor).Além da iguaria baiana com gosto potiguar, o bar apresenta um cardápio variado, com frutos do mar, grelhados, carnes e petiscos para todos os gostos. Tem sido muito frequentado no início de noite e já recebeu o título de melhor bar para casais. "Por isso já estamos pensando em algo especial para a noite dos namorados - 12 de junho", destaca a chef.Todo o ambiente do Dom Vinicius lembra música e poesia. E não podia ser diferente, afinal, o nome do lugar é uma homenagem a um dos maiores poetas que o Brasil já teve, Vinicius de Morais.O motivo dessa homenagem está descrito na abertura do cardápio, onde explicam os proprietários Carlos Sérgio e sua esposa Luciana: "É por sofrermos de um amor incondicionalmente platônico por Vinicius, a sua vida e obra, e partilharmos da inexorável viagem quixotesca em busca da concretização do ideal, que pensamos em nomear o nosso cantinho de Dom Vinicius, como homenagem ao criador da Bossa Nova".O cardápio ainda tem como "recheio" letras de algumas canções de autoria do poeta,criador da famosa Garota de Ipanema e de tantas outras músicas que marcaram toda uma geração e continuam vivas através do tempo, como o Samba da Benção: "É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração". E é essa alegria que as pessoas buscam no Dom Vinicius.300g de purê de macaxeira1 ovoFarinha de trigo300g de carne de caranguejo300g de camarão200ml de Leite de cocoAlho a gostoSal, azeite de dendê e pimenta do reino a gostoMisture todos os ingredientes até dar o ponto que possa fazer bolinhos. Frite em oleo quente. Reserve. Refogue o alho no dendê, acrescente o camarão, o caranguejo, o leite de coco, pimenta do reino e o sal. Rechei os bolinhos e sirva acompanhado de vinagrete.Rendimento: 4 porçõesValor do prato com dois acarajés: R$ 10,90Dom Vinicius - Bistrô e Casa de CervejaRua Angelo Varela, 1041, TirolFone: 84 3212-2476Funcionamento: de segunda à sexta-feira, a partir das 17h, e sábados, a partir das 13hAtração extra: Bossa Nova aos sábados, das 17h às 19h