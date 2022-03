Marcos em noite iluminada leva o Palmeiras às quartas-de-finais

Sport

Magrão; Igor, César e Durval; Paulo Baier (Fumagalli), Daniel Paulista (Sandro Goiano), Andrade (Moacir), Luciano Henrique e Dutra; Ciro e Wilson

Técnico: Nelsinho Batista

Palmeiras

Marcos; Maurício Ramos, Danilo e Marcão; Wendel, Pierre, Souza (Mozart), Cleiton Xavier, Diego Souza (Willians) e Pablo Armero; Keirrison (Ortigoza)

Data: 12/05/2009 (terça-feira)

12/05/2009 (terça-feira) Local : estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE)

: estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE) Árbitro : Carlos Chandía (CHI)

: Carlos Chandía (CHI) Auxiliares: Julio Cristian (CHI) e Osvaldo Talamilla (CHI).

Sport e Palmeiras realizaram alguns dos jogos mais emocionantes do futebol brasileiro na temporada. E o desfecho foi emocionante na noite desta terça-feira (12) na Ilha do Retiro.Depois de perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, o time alviverde conquistou uma vitória nos pênaltis por 3 a 1, se valendo do "iluminado" Marcos, que realizou três defesas marcantes.Com o triunfo, os verdes asseguraram a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, e agora se bate contra o Nacional do Uruguai.A classificação do Palmeiras vem após um início irregular no grupo 1, encerrado com triunfos importantes que deram moral ao time. Depois de perder seus dois primeiros jogos, o time precisou vencer o próprio Sport fora de casa por 2 a 0, num marco da reabilitação alviverde. Depois, a equipe ainda passou por LDU e Colo-Colo para avançar às oitavas.O resultado também serviu para o Palmeiras superar o trauma das oitavas de final na Libertadores. Isso porque nas últimas vezes, em 2005 e 2006, o time foi eliminado nesta fase justamente para um rival brasileiro nas duas ocasiões: o São Paulo.Ao mesmo tempo, o Sport encerra a participação na Libertadores sem confirmar a força da Ilha do Retiro, que consagrou a equipe na temporada passada. Nos últimos seis jogos de mata-mata que disputou em casa (todos pela Copa do Brasil de 2008), o clube obteve seis triunfos e todos eles com uma vantagem igual ou superior a dois gols de diferença.Assim como esperado, os anfitriões começaram o duelo na frente, pressionando o Palmeiras. Apenas com Keirrison no ataque, o time alviverde ficou recuado e cedeu muitos espaços em seu campo para a equipe rubro-negra, que teve total domínio da posse de bola no início.Aos poucos, o Sport aumentou a pressão sobre o Palmeiras e criou boas chances principalmente nas jogadas aéreas, impedidas por Marcos, melhor jogador do clube alviverde. Enquanto isso, os visitantes se arriscaram em poucos, mas eficazes contra-ataques, que levaram perigo à meta de Magrão."Tivemos as chances e poderíamos ter saído na frente. O Sport está bem melhor e temos que manter isso", lamentou o meia Paulo Baier no intervalo. "Temos que tirar o time de trás. O Marcos está iluminado, mas precisamos evitar que essas bolas cheguem tanto", comentou o volante Pierre.A etapa complementar começou com o panorama do jogo inalterado. Com a entrada de Fumagalli no lugar de Paulo Baier, o Sport ganhou mobilidade, mas teve mais problemas para criar chances claras. O time alviverde, por sua vez, seguiu atento à marcação e tentou fazer o tempo passar o máximo que pôde. Até que aos 37min, Wilson aproveitou bela jogada individual de Luciano Henrique para reanimar a torcida na Ilha do Retiro e levar o confronto para os pênaltis.Logo na primeira cobrança, o volante Mozart cobrou baixo, e Magrão fez a defesa. Mas em seguida, Marcos repetiu o rival e também defendeu chute de Luciano Henrique. Marcão e Igor fizeram e deixaram tudo igual. Depois de Danilo fazer o segundo alviverde, Marcos pegou cobrança de Fumagalli. Armero fez o terceiro do Palmeiras e depois viu o camisa 12 segurar o chute de Dutra para selar a classificação alviverde.