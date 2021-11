Arleno Farias faz show na quarta-feira

Divulgação Arleno já teve música em novela global

A entrada no evento é gratuita.Natural de São Rafael, no Rio Grande do Norte, Arleno Farias começou sua carreira tocando percussão ao lado do pai, o repentista Arnaldo Farias.Arleno mudou-se para São Paulo e lançou pela Indie Records o cd “Receita de Poesia”, produzido por Luís Schiavon (ex-RPM). Logo, teve a música “Bicho do Mato” incluída na trilha sonora da novela Esperança, da TV Globo.Ao longo de sua carreira, Arleno já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, em especial nordestina, como Elba Ramalho, Dominguinhos, Belchior, Zé Ramalho, Zé Geraldo, Oswaldinho do Arcordeon, Marinês, Carmélia Alves e Alceu Valença.No salão de eventos da Assembleia LegislativaQuarta-feira (29), às 18hEntrada gratuita.