Conen realiza seminário de municipalização das ações contra drogas Objetivo é sensibilizar prefeitos, vereadores e promotores de Justiça quanto à criação dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas.

O Conselho Estadual de Entorpecentes do Rio Grande do Norte (Conen), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), realizará no próximo dia 23 o II Seminário Estadual de Municipalização das Ações de Políticas sobre Drogas.



O objetivo é sensibilizar prefeitos, vereadores e promotores de Justiça do RN quanto à criação dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas e fortalecimento dos existentes em cada município. A programação do Seminário será das 9h às 17h, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



A Política Nacional sobre Drogas, a legislação e a comunidade científica reconhecem que o uso de drogas deve ser tratado fundamentalmente como problema de saúde pública.



Reconhecem ainda, que a solução desse problema - de dimensões nacionais e internacionais - exige uma ação conjunta e compartilhamento de responsabilidades, incluindo esforços do governo estadual, dos municípios, comunidades, famílias, grupos de cidadanias, da sociedade civil organizada e do setor produtivo.



O Seminário será realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Tribunal de Justiça do Estado, Secretarias de Estado que têm assento no Conselho Estadual de Entorpecentes, Secretaria de Estado de Articulação com os Municípios, Ministério Público Estadual, UFRN e instituições que atuam na área da dependência química.



Programação:



9 horas - Abertura



9h30 - Palestra de Abertura: "O papel dos Conselhos Municipais na implementação da Política Nacional e Estadual sobre Drogas" - General Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa, Secretário da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.



14h - Apresentação da Peça Teatral "Ou Vida, ou Droga" - Grupo Teatral "Trabalhando Juntos".



Apresentação de painéis:



15h15 - Experiência do município de Timbaúba dos Batistas - Sargento PM, Marcelo Coelho dos Santos, membro do COMAD de Timbaúba dos Batistas.



15h30 - Ações do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Mossoró - Luana Rodrigues de Medeiros, assistente social, presidente do Comad de Mossoró.



15h45 - Apresentação do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD - Major PM Margarida Brandão Fernandes, coordenadora do Programa.



16h - Apresentação do Termo de Ajustamento de Conduta - Representante do Ministério Público Estadual.



16h15 – Debates



17h - Encerramento