Kelps Lima faz avaliação dos primeiro dias do Passe Livre

Fotos: Elpídio Júnior

Ele acredita que a atitude de não desativas as “gaiolas” foi benéfica, já que as pessoas que estão em dúvida conseguem utilizar o sistema anterior ao do novo processo.Kelps explicou que o Passe Livre estava previsto para começar a partir do dia dois de maio, mas foi antecipado em um dia, ficando como marco o feriado do dia 1º. Na data, foram registrados 2.300 usuários que utilizaram o novo sistema. Porém, o pouco conhecimento sobre o novo método ainda fez com que grande parte dos embarques acontecesse nas estações de transferência.“Independente de o usuário ter gostado ou ter entendido, ele foi beneficiado com o sistema. As pessoas que tentaram passar o cartão para registrar uma nova passagem sem necessidade foram favorecidas porque pagaram apenas uma no período de uma hora”, falou o secretário.Nesta segunda-feira (4), só na zona Norte, foram anotados 1.500 acessos. Kelps disse que as pessoas começaram a traçar o próprio roteiro, utilizando a migração para outro ônibus em qualquer ponto da conveniência.Ele destacou uma grande dúvida por parte dos usuários, que acham insuficiente o tempo de uma hora entre o primeiro embarque e o segundo. O titular explicou que o modo é bem mais simples que o anterior das estações.“As pessoas estão calculando o tempo de uma hora como se tivessem que sair da zona Norte para descer na estação do Carrefour. Na verdade, elas vão ter mais tempo, porque eu acredito que um grande ponto de transferência será nas imediações do Midway”, apostou. Kelps explicou que o tempo se encarregará de tornar as estações obsoletas.Na quinta-feira (7), a STTU divulga os número referentes a primeira semana de funcionamento do Passe Livre.Preocupados, muitos funcionários temiam a desativação das estações de transferência. Contudo, o secretário falou que os número de empregos não tende a diminuir e, sim, aumentar.Ele atribuiu a procura para compra dos cartões eletrônicos como grande aposta para a geração de empregos.